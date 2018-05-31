Активнее всего в конкурсе молодёжных социально-значимых проектов участвовали представители Кандалакшского района, Мурманска и ЗАТО г.Александровск

30 мая состоялось совещание экспертной комиссии конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, а также по три представителя молодежного совета каждого муниципального образования. Совещание проводилось в режиме видеоконференции.

В соответствии с объявлением о проведении молодёжного конкурса социально-значимых проектов приём заявок на участие в конкурсе осуществлялся в период с 9 апреля по 10 мая 2018 года.

Активнее всего в конкурсе участвовали представители Кандалакшского района, Мурманска и ЗАТО город Александровск – из этих муниципалитетов поступило максимальное количество заявок.

Каждый проект получил рейтинговую оценку региональных и муниципальных экспертов, которые составили общий рейтинг проекта. В ближайшее время экспертная комиссия на основании рейтинга проектов определит сумму гранта, который получит каждый проект-победитель на реализацию своей инициативы.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Министерства по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области.