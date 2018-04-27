Активную молодежь Мурманской области приглашают принять участие в образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»

На сайте АИС «Молодежь России» продолжается регистрация на крупнейший образовательный форум страны «Территория смыслов на Клязьме».



В этом году на форуме будет представлена обновленная образовательная программа, включающая шесть тематических смен: «Новые возможности развития студенческих объединения», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Ответственная политика», «Молодежная команда страны». По оценке организаторов, в работе форума примут участие порядка 6 тысяч человек.





Для справки:

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит с 2015 года во Владимирской области и собирает активных молодых людей со всей страны.