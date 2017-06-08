Актуальные вопросы молодежной политики обсудили участники совещания в Мурманске

В Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области состоялось совещание руководителей и специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований региона.

Начальник отдела по делам молодежи министерства Алексей Писарев поблагодарил специалистов, собравшихся со всех уголков региона, за плодотворную работу и активное развитие государственной молодежной политики в муниципальных образованиях.

В прошлом году Мурманская область заняла 28 место в рейтинге регионов Российской Федерации по эффективности реализации государственной молодежной политики, что было бы невозможно без активной поддержки органов по делам молодежи муниципальных образований.

Вопросов на повестке дня было много: День молодёжи, который отмечается 27 июня, летняя форумная кампания, прием ходатайств на присуждение премии Губернатора Мурманской области, а также конкурс молодежных проектов с присуждением грантов физическим лицам. Активно ведется подготовка к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, а также к другим мероприятиям, проведение которых запланировано на второе полугодие 2017 года, а это значит, что предстоит серьезная работа, которая потребует слаженного взаимодействия всех органов по делам молодежи нашего региона.

На совещании Благодарственное письмо губернатора Мурманской области за личный вклад в поддержку талантливой молодёжи, демонстрирующей высокие достижения в общественно полезной деятельности и ставшей лауреатом премии губернатора Мурманской области «Олимп» в 2016 году, получила Светлана Урошникова, ведущий инспектор отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Ковдорского района.