ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Марафонец Василий Комиссаров, или Жизнь по Высоцкому: «Воля волей, если сил невпроворот, а я увлёкся»Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.06.18 16:57

Актуальные вопросы защиты прав инвалидов обсудили на заседании профильной рабочей группы

Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области. Вниманию участников был предложен блок вопросов, касающихся развития действующей системы реабилитации и абилитации инвалидов.

Члены рабочей группы единогласно поддержали идею о необходимости активизировать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о возможностях получения реабилитационных мероприятий.

Представители Министерства социального развития Мурманской области доложили об итогах работы над проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которая в настоящее время находится на рассмотрении в Минтруде России.

Руководством главного бюро медико-социальной экспертизы были озвучены новые подходы при проведении медико-социальной экспертизы. Например, в федеральных документах теперь прописана возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена, а при решении о заочном освидетельствовании кроме тяжёлого состояния здоровья, специалистами учреждений медико-социальной экспертизы будет учитываться проживание граждан в отдалённых и труднодоступных местностях.

Также на совещании обсуждалось участие инвалидов в чемпионатах «Абилимпикс» регионального и национального уровней. Это международное движение успешно развивается на территории Мурманской области: если в 2016 году в I Региональном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 37 студентов, школьников и специалистов, которые соревновались по 10 компетенциям, то во II Региональном чемпионате «Абилимпикс», который состоялся в октябре 2017 года по 14 компетенциям, уже было задействовано 70 конкурсантов.

Деятельность рабочей группы позволяет решать системные проблемы граждан, имеющих инвалидность, по принципу межведомственного взаимодействия, в котором участвуют как представители органов власти трех уровней: федеральной, региональной, муниципальной, так и лидеры общественных объединений инвалидов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМесто Мурманской области в пятёрке СЭР
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 452 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Комментарий к новости:Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Комментарий к новости:Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЛето на дворе, но не в магазинах! Растут цены на картофель и капусту-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 16 копеек, евро снизился почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыУчителям будут теперь платить за участие в проведении государственной итоговой аттестации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика