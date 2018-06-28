Актуальные вопросы защиты прав инвалидов обсудили на заседании профильной рабочей группы

Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области. Вниманию участников был предложен блок вопросов, касающихся развития действующей системы реабилитации и абилитации инвалидов.

Члены рабочей группы единогласно поддержали идею о необходимости активизировать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о возможностях получения реабилитационных мероприятий.

Представители Министерства социального развития Мурманской области доложили об итогах работы над проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которая в настоящее время находится на рассмотрении в Минтруде России.

Руководством главного бюро медико-социальной экспертизы были озвучены новые подходы при проведении медико-социальной экспертизы. Например, в федеральных документах теперь прописана возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена, а при решении о заочном освидетельствовании кроме тяжёлого состояния здоровья, специалистами учреждений медико-социальной экспертизы будет учитываться проживание граждан в отдалённых и труднодоступных местностях.

Также на совещании обсуждалось участие инвалидов в чемпионатах «Абилимпикс» регионального и национального уровней. Это международное движение успешно развивается на территории Мурманской области: если в 2016 году в I Региональном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 37 студентов, школьников и специалистов, которые соревновались по 10 компетенциям, то во II Региональном чемпионате «Абилимпикс», который состоялся в октябре 2017 года по 14 компетенциям, уже было задействовано 70 конкурсантов.

Деятельность рабочей группы позволяет решать системные проблемы граждан, имеющих инвалидность, по принципу межведомственного взаимодействия, в котором участвуют как представители органов власти трех уровней: федеральной, региональной, муниципальной, так и лидеры общественных объединений инвалидов.