Актуальные вопросы здоровья рыб диких популяций и хозяйств аквакультуры обсудили ветеринарные специалисты Норвегии, Финляндии и России

В Киркенесе (Норвегия) состоялось заседание Международной рабочей группы государственных ветеринарных служб Норвегии, Финляндии и России. Организаторами конференции выступили Государственная служба по надзору за пищевыми продуктами Норвегии и Национальный норвежский ветеринарный институт.

С российской стороны во встрече принимали участие специалисты государственной ветеринарной службы Мурманской области во главе с председателем Комитета по ветеринарии Мурманской области Алексеем Касаткиным, а также представители Института биологии Карельского научного центра РАН.

На заседании обсуждались актуальные вопросы здоровья рыб диких популяций и хозяйств аквакультуры, с акцентом на угрозу распространения гиродактилеза – особо опасного заболевания для лососевых видов рыб в Норвегии, России и Финляндии. В представленных участниками совещания докладах освещены также эпизоотические ситуации в трех странах по вспышкам заболеваний, которые могут нанести значительный ущерб как выращиваемой в хозяйствах аквакультуры рыбе, так диким популяциям рыб.

Участники встречи подтвердили заинтересованность в продолжении и развитии международного сотрудничества между Россией и Норвегией в части здоровья рыб в Баренцрегионе на сопредельных территориях и единых водных системах. Достигнуты договоренности о проведении диагностических генетических исследованиях современными методами на молекулярном уровне.

Также обсуждался проект соглашения о сотрудничестве между Национальным ветеринарным институтом Норвегии и Институтом биологии Карельского научного центра РАН.

Участники встречи с российской стороны представили доклады о текущей ситуации по гиродактилезу в хозяйствах аквакультуры и вспышках заболевания производителей атлантического лосося, о дифференциальной диагностике возбудителей гиродактилеза лососевых. Обсуждались возможные мероприятия по разработке превентивных мер распространения гиродактилеза в диких популяциях атлантического лосося Мурманской области с учетом опыта скандинавских стран, а также возможность обмена опытом в части выполнения паразитологических, бактериологических и гистологических исследований и лабораторной диагностики болезней рыб в аквакультуре и диких популяциях рыб Северо-западного региона в условиях холодных вод.