Акушер-гинеколог, выдавший за взятку заключения о беременности, признал вину полностью

Прокуратурой г.Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача акушера-гинеколога, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

В судебном заседании было установлено, что подсудимый, являясь врачом-акушером-гинекологом ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» г.Кандалакши дважды внёс заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно во врачебные заключения о нахождении обратившихся к нему женщин в состоянии беременности, для дальнейшего предоставления данных заключений по месту их работы в целях улучшения условий труда и запрета на увольнение работодателем.

За изготовление незаконным способом вышеуказанных заключений, содержащих заведомо ложные сведения и дающих в дальнейшем право использования их по месту работы, с целью извлечения для себя материальной выгоды, виновный получил от лиц, которым данные заключения были выданы, лично взятку в виде денег на общую сумму 30 тысяч рублей.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

При назначении виновному наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно.

Приговором Кандалакшского районного суда врач акушер-гинеколог признан виновным и осуждён по совокупности указанных преступлений, путём частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.