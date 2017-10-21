Акварель – не просто забава, акварель – это краски души

12 и 13 октября, впервые в Оленегорске, в центральной городской библиотеке прошли бесплатные мастер-классы художника Сергея Алексеевича Котова, преподавателя московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Они открыли серию мастер-классов, организованных при поддержке компании «Северсталь». Тема мастер-классов – «Классическая многослойная акварель».



Приветственное слово гостю прозвучало от начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска Анны Сергеевны Девальд и от представителя ОАО «ОЛКОН» Елены Гогуновой. Подарки и благодарственные письма гость получил также и от директора МУК «ЦБС» Надежды Александовны Малашенко.



Импровизированной художественной студией стал читальный зал, а участниками мастер-класса – оленегорцы разного возраста и разного уровня подготовки. И, конечно, не знакомым близко с акварельным рисунком участникам были в новинку такие комментарии-подсказки преподавателя, как «прохладная граница светотени», «письмо по холодной подкладке», «фактура», «густота пространства» и многие другие. А юным участникам из детской художественной школы, уже знакомым с тайнами живописи, эта терминология была понятна. Со всеми Сергей Алексеевич поделился секретами своего мастерства и искренне радовался счастливому случаю встречи с новыми учениками.



Это были первые два из четырёх запланированных мастер-классов художников-педагогов московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В них приняли участие более восьмидесяти оленегорцев. Все участники с нетерпением будут ждать новых встреч в библиотеке, новых творческих часов, проведенных под руководством опытных и известных художников. Сердца и души поклонников акварельной живописи получат новый заряд вдохновения для творчества.