Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск, досрочно прекратил свои полномочия

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня на внеочередном заседании депутатов ЗАТО г.Североморск рассматривались вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий главы ЗАТО г.Североморск». В заседании приняли участие 17 депутатов, глава администрации ЗАТО Ирина Норина, консультант Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Александр Смирнов, представитель североморской прокуратуры.

- Причина моей отставки – состояние здоровья. Я не делаю секрет из того, что уже год борюсь с онкологическим заболеванием. И дальше буду бороться, - сказал Александр Абрамов. - Но, к сожалению, эта борьба отнимает у меня слишком много времени и сил. Работать в пол силы я не хочу, а в полную силу – не могу. Это решение я принял ещё весной, честно скажу, что потерпел, дал возможность, чтобы все сходили в отпуск, вернулись и смогли в соответствии с законодательством в августе-сентябре провести все процедуры, связанные с конкурсом по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. Поэтому, уважаемые депутаты, прошу вас поддержать моё решение.

Вопрос был поставлен на голосование, и депутаты единогласно проголосовали за отставку главы ЗАТО.