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Мурманская область. Арктика30.10.17 07:00

Александр Брынцев возглавил ОАО «Мурманское морское пароходство»

27 октября Москве состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Мурманское морское пароходство», на котором в рамках действующего законодательства об акционерных обществах и устава общества был назначен новый генеральный директор Александр Михайлович Брынцев.

До этого назначения Брынцев А. работал заместителем генерального директора ПАО «Совфрахт», а в период с 1981 года до мая 2010 года - старшим механиком на судах и в должности главного инженера ОАО «ММП». С мая 2010 года по май 2016 года Брынцев А. возглавлял ОАО «Северное морское пароходство», которое является дочерней компанией Мурманского морского пароходства. По итогам работы 2015 года ОАО «Северное морское пароходство» было признано победителем в номинации «Лучшая морская судоходная компания отрасли».

С 28 октября 2017 года новый генеральный директор ОАО «Мурманское морское пароходство» приступил к своим обязанностям, сообщила пресс-служба ОАО «Мурманское морское пароходство».

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