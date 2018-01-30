Александр Егоров, сотрудник УФСИН, выиграл «бронзу» на этапе Кубка мира по скиджорингу

В Петрозаводске завершились VI Международные соревнования по гонкам на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо-2018», в которых принял участие сотрудник мурмашинской исправительной колонии № 16 Александр Егоров.

«По земле Сампо» - гонка мирового уровня, ей присвоено престижное звание этапа Кубка мира. Поэтому состав участников на ней был по-спортивному представительным. В гонках, проходивших с 26 по 28 января, участвовали более 120 спортсменов и 150 волонтеров из России, Швеции, Финляндии, Беларуси, Мурманской, Московской и Ленинградской областей, и даже Камчатки.

Александр Егоров со своим четвероногим партнёром - сибирским хаски Даймондом, стартовали в дисциплине скиджоринг – когда собака буксирует лыжника - на дистанции длиной в 6,5 километра. По результатам двухдневных гонок им удалось выиграть бронзовую медаль.

По признанию Александра Егорова, по итогам гонок первого дня они с Даймондом лидировали. Однако им не удалось совладать со сложными погодными условиями второго дня – оттепель, мокрый, тяжёлый снег, да и соперники показали отличную физическую готовность.

В любом случае, призовое третье место на этапе Кубка мира – это весомое достижение в копилке начинающего спортсмена в этом виде спорта.

Александр и Даймонд занимаются скиджорингом с 2016 года. За этот короткий срок они успели стать чемпионами и призёрами различных соревнований областного и федерального уровня, в том числе – Праздника Севера.

Фото А. Егорова.