Александр Кряжев – о секретах мастерства и удачного бизнес-старта

Сегодня 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизор - на «Арктик-ТВ». В гостях программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александр Кряжев, фотограф, молодой бизнесмен, который расскажет о том, как стать востребованным фотомастером, как начать своё дело с нуля.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.