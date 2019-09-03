Александр Масько принял участие в посадке деревьев, предусмотренных планом озеленения двора

Врио губернатора Андрей Чибис и генеральный директор Мурманского морского торгового порта (ММТП) Александр Масько вчера проконтролировали ход благоустройства дворовой территории на улице Карла Либкнехта в Мурманске. Работы ведутся на средства ММТП в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием и правительством Мурманской области.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что качество городской среды во многом определяет желание граждан оставаться жить в городе, поэтому наряду с благоустройством общественных пространств нужно активизировать внимание к дворовым территориям, ремонту проездов, установке детских площадок.

«В этом году мы открываем по области более 50 детских и спортивных площадок, около десяти уже действуют, делаем порядка 90 дворов, подключая к этой работе и наших партнеров. В эту работу вовлечен Мурманский торговый порт и за свои деньги благоустраивает этот двор. Мы горячо поддерживаем подобные инициативы и благодарны таким предприятиям. Наша задача – радикально активизировать благоустройство города Мурманска и других населенных пунктов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как пояснил Александр Масько, в этом году выполнено асфальтирование, укладка тротуарной плитки и устроена ливневая канализация, которой здесь никогда не было. В следующем году в рамках второго этапа благоустройства во дворе появятся детская и спортивная площадки.

Андрей Чибис и Александр Масько приняли участие в посадке деревьев, предусмотренных планом озеленения двора.