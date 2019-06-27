Александр Оробий, предприниматель, обратился за поддержкой в Общественную палату Мурманской области

На этой неделе состоялось заседания комиссии по экономическим, экологическим, правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области. Его вёл председатель комиссии Денис Яковенко.

Участники совещания рассмотрели три вопроса: об обращении, поступившем от Александра Оробия в Общественную плату Мурманской области; о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории Мурманской области; о проблемах вхождения местных производителей и представителей ритейла в федеральные сетевые компании, планы развития розничной торговли.

По первому вопросу Дмитрий Александрович Яковенко сообщил, что в Общественную палату Мурманской области поступило обращении от генерального директора ООО «Северо-Западная Строительная Компания» Оробия А.Н, в котором он отмечает возможное превышение полномочий со стороны сотрудников УМВД России по Мурманской области, выразившееся в изъятии документов, подтверждающих факт выполнения строительных работ, накануне заседания в Арбитражном суде Мурманской области, вследствие чего строительная организация суд проиграла.

Отметим, что об этой ситуации «Арктик-ТВ» уже подробно сообщало.

Во время обсуждения этого вопроса члены комиссии отметили, что они не вправе давать какие-то оценки по решению суда, они не могут занять одностороннюю позицию в этом деле, хотя поддержка предпринимателю и необходима.

Для выяснения всех обстоятельств по данному делу было принято соломоново решение, направить соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру РФ, администрацию Президента РФ и Полномочному представителю Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу.