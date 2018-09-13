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Мурманская область. Арктика13.09.18 11:02

Александр Романов представил нового начальника Управления МВД России по Мурманской области личному составу

В Мурманске заместитель Министра внутренних дел – начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Александр Романов представил руководящему и личному составу начальника УМВД России по Мурманской области полковника полиции Виталия Зайкова, назначенного на эту должность указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2018 года.

На мероприятии присутствовали губернатор региона Марина Ковтун и руководители правоохранительных ведомств области.

Александр Романов отметил, что за годы службы в органах внутренних дел Виталием Зайковым пройден большой путь профессионального становления и накоплен значительный опыт. Заместитель Министра пожелал новому начальнику УМВД России по Мурманской области успехов в служебной деятельности и выразил уверенность, что имеющийся потенциал будет им максимально использован при обеспечении правопорядка и безопасности на территории северного региона.

Виталий Зайков выразил благодарность за оказанное доверие. Обращаясь к личному составу, он акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения законности в служебной деятельности и персональной ответственности за порученный участок работы.

Наша справка:

Зайков Виталий Николаевич родился 8 мая 1974 года в поселке Пяозерский Лоухского района.

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

С 1994 года работал в отделении уголовного розыска отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии. С 2000 года на руководящих должностях. В 2005 году назначен на должность начальника отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии, в 2007 году – на должность начальника отдела внутренних дел по г. Костомукше.

С 2009 по 2011 год возглавлял Управление уголовного розыска МВД по Республике Карелия. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Карелия.

В 2014 году Виталий Николаевич назначен на должность заместителя министра внутренних дел – начальника полиции МВД по Республике Карелия.

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2018 года Виталий Николаевич Зайков назначен на должность начальника УМВД России по Мурманской области.

Награжден знаком «За верность долгу», медалями «За отличие в службе» трех степеней, присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Карелия».

 

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