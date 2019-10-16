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Мурманская область. Арктика16.10.19 07:45

Александр Водопьянов, актёр Мурманского областного драматического театра, получил приз за лучшую мужскую роль на III Северном театральном фестивале

Актёр Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России Александр Водопьянов стал обладателем награды за лучшую мужскую роль на III Северном театральном фестивале «Современный театр – молодому зрителю. Традиции и новые практики», который проходил в Сыктывкаре с 27 сентября по 12 октября.

В числе участников фестиваля – 12 театров из восьми регионов Северо-Запада, вне конкурса участвовал артист из Италии. За 16 фестивальных дней на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина зрители увидели 19 разнообразных постановок.

Мурманский областной драматический театр представил зрителям постановку «Профи».

Высокий отзыв работе Александра Водопьянова дал председатель жюри фестиваля, театральный критик, журналист Павел Подкладов: «…Вечером под занавес фестиваля состоялось еще одно открытие. Мурманский областной театр показал спектакль по вполне крепкой, но не отмеченной печатью гениальности пьесе сербского драматурга Душана Ковачевича «Профи», которую можно отнести к жанру социального детектива. Не буду пересказывать занятный сюжет, не в нем дело. Открытием стало исполнение одной из главных ролей опытным артистом Александром Водопьяновым. Благодаря его неординарному таланту история жизни его персонажа - бывшего сотрудника югославской охранки - стала захватывающей, многослойной и совсем не однозначной.

На обсуждении я осмелился даже сравнить этого превосходного актера (как выяснилось позже и интересного режиссера) с Жаном Габеном. И вовсе не считаю это преувеличением.

Потому что Александра Водопьянова, так же, как и знаменитого француза, наверное, можно уподобить айсбергу, у которого на поверхности видна только десятая часть всей громадины. Как вы догадываетесь, жюри присудило ему приз за лучшую мужскую роль».

Гран-при фестиваля объявили 15 октября, и в этот же день Александру Водопьянову вручили награду.

 

 

 

 

 

 

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