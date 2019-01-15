Александр Журавлёв занял 3 место на Кубке России по шахматам

С 3 по 11 января в Брянске состоялся финал Кубка России 2018 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. Мурманскую область в финале Кубка России представлял обучающийся Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы Александр Журавлёв, который занял 3 место среди юношей до 15 лет и получил право представлять Мурманскую область в Первенстве России в п.Лоо в апреле этого года, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.