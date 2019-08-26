Александра Будова назначена советником главы региона по медицине

Глава региона Андрей Чибис назначил главного врача Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Александру Будову своим советником по вопросам медицины. О принятом решении Андрей Чибис сообщил сегодня, открывая оперативное совещание в региональном правительстве.

Сейчас в Мурманской области под руководством нового руководителя областного Минздрава Дмитрия Панычева реализуется план модернизации системы здравоохранения с учетом анализа, который проделал представительный «десант» из Москвы во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, напомнил Андрей Чибис.

«Необходимо активизировать работу по обновленной программе развития нашей медицины, привлечь к ней как можно больше людей. Это совпадает с опытом работы Александры Павловны Будовой по руководству областной больницей», – подчеркнул Андрей Чибис.

В качестве одного из наиболее актуальных вопросов, требующих оперативного принятия мер, глава региона обозначил соотношение окладов и стимулирующих выплат в зарплате медицинских работников.

«Александра Павловна – авторитетный и уважаемый специалист, мы будем плотно работать в части кадровой политики, начиная со справедливой оплаты труда и заканчивая привлечением врачей-специалистов. Задачи: обеспечить доступность специалистов областного уровня для жителей области: для этого – двусменный режим работы «узких специалистов» в диагностическом центре, создать условия, чтобы врачи вернулись с подработок в частных медструктурах, возродить работу медицинского информационно-аналитического центра, который мог быть большим помощником во всех изменениях в здравоохранении», – прокомментировал врио министра здравоохранения Дмитрий Панычев.