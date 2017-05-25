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Мурманская область. Арктика25.05.17 11:07

Александровцы стали первыми участниками проекта «Поэтические голоса Заполярья» Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих к 80-летию Мурманской  области, который будет отмечаться в следующем году, начала работу над  необычным  творческим проектом «Поэтические голоса Заполярья». В рамках проекта будет записан аудио сборник, в котором поэты Кольского края прочтут свои  произведения. Организаторы проекта приглашают в студию библиотеки как известных мурманских поэтов, так и начинающих авторов. Кроме того, в  библиотеке для слепых и слабовидящих есть одаренные читатели, которые также поделятся своим поэтическим творчеством.

Проект рассчитан на два года и уже сегодня идет активная работа. Первыми авторами, записавшими свои стихи в библиотечной студии, стали жители Гаджиево - Елена Леонова и Алексей Башкиров.

Имя Елены Леоновой, члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России, хорошо известно читателям Мурманской области. Ценители поэзии знакомы с ее книгами «Запах счастья», «Стеклянный мир», «Бессонница». Её произведения печатались в областном альманахе «Площадь Первоучителей», в официальном ежемесячном журнале Военно-Морского Флота России «Морской сборник».

Молодой поэт Алексей Башкиров – артист народного театра «Апельсин» г. Гаджиево. Стихи Алексея пока не изданы, но они звучат на творческих вечерах, их легко найти на литературных порталах сети Интернет. Его тонкие лирические произведения берут за душу. Многие легли в основу песен.

Побывав в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих, и Елена, и Алексей отмечают важность и уникальность задуманного проекта. Услышать прекрасные стихи да еще в исполнении самих  авторов  - это лучший подарок не только читателям библиотеки, но и жителям Заполярья. Аудио сборник «Поэтические голоса Заполярья» станет частью электронной библиотеки для незрячих читателей, а также поступит в библиотеки региона.

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