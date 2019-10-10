Алексей Котельников приглашает мурманчан сыграть в петанк

Как интересно и весело провести время с друзьями или семьёй? А как провести ближайшее воскресенье, как приобщиться к необычному виду спорта под названием «петанк», а также, что это за вид спорта, сегодня, 10 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет организатор состязания по петанку Алексей Котельников.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.