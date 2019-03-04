Алексей Круглин, экс-прокурор, в прямом эфире – о коррупции

Сегодня, 4 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В Мурманской области не утихают разговоры вокруг уголовных дел, возбужденных за коррупцию. Конечно, обвиняемые, бывшие госслужащие регионального правительства не спешат признавать свою вину, пытаются обелить себя, переложив вину на других. Если в народе говорят, что дыма без огня не бывает, но справедливое решение может вынести только суд. В понедельник в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в гостях будет Алексей Круглин, экс-прокурор, с которым пойдёт разговор на тему коррупции, как с ней бороться и как не стать жертвой вымогательств.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.