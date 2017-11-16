Алексей Кудрин фактически сообщил о недееспособности действующего правительства

У правительства не осталось денег на выплату пенсий, заявил председатель совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин в интервью «Аргументам и фактам». «Скажу прямо: да, не осталось», - сообщил Кудрин, отвечая на вопрос, неужели других ресурсов, чтобы платить хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось.

«Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 рублей не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё - следствие дефицита средств в Пенсионном фонде», - сказал глава ЦСР. По его мнению, закрыть эту дыру за счёт других источников, например, повышения налогов, нельзя.

Кудрин в очередной раз заговорил о необходимости повышения пенсионного возраста. По его словам, повышение пенсионного возраста увязывается с ростом продолжительности жизни, с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. Он считает, что повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам. «Поработав лишние 2-3 года, они получат более высокую пенсию. Сейчас человек в среднем получает 34% от той зарплаты, которую имел до выхода на пенсию. В мире считается, что государство должно обеспечивать 40% прежнего заработка, а еще 20-30% человек должен накопить за свою трудовую жизнь сам. Поэтому наши 34% - это очень мало», - сказал Алексей Кудрин. «Если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», - резюмировал он.