Алексей Кудрин пересчитал всех бедных России

Уровень бедности в России остаётся высоким, хотя в этом году впервые за 4 года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил сегодня глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Госдумы.

«Уровень бедности остаётся высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», - сказал Кудрин.

При этом, по его словам, «в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за 8 месяцев они выросли на 2,6%» (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).

«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров», - сказал глава Счётной палаты РФ.