Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск

№ 3 12.09.17 10:57 - Katrin Соло Навального - интересно послушать неудачника.

№ 2 12.09.17 09:07 - FynjyT А к чему он нас будет звать - к вечной борьбе с коррупцией? Так об этом православная церковь уже тысячи лет убеждает нас в этом, а воз и ныне там. Ехал бы он дальше на север, проку больше было бы.