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Мурманская область. Арктика10.06.17 07:20

Алексей Тюкавин дал старт подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вчера провёл внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Мурманской области. На заседании был рассмотрен вопрос о завершении отопительного периода 2016/2017 года.

На встрече присутствовали представители профильных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, руководители муниципальных образований – в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая обсуждение, Алексей Тюкавин напомнил, что необычно долгая зима в этом году привела к продлению отопительного сезона уже на месяц.

«Затягивание сроков неизбежно ведёт к сокращению периода подготовки к следующему отопительному сезону, смещению графиков плановых мероприятий ресурсоснабжающих организаций и возможным проблемам с запасом топлива. На отдельных котельных при продлении отопительного сезона он будет критически низким», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

В настоящий момент в области установлен благоприятный температурный режим. С 6 июня на всей территории области среднесуточная температура превышала 8 градусов. Прогнозные данные на ближайшие дни также благоприятны.

В ходе обсуждения главы муниципальных образований поддержали предложение о завершении отопительного периода. Представители теплоснабжающих организаций подтвердили готовность произвести все необходимые технологические операции и взаимодействовать с управляющими компаниями на местах.

Решением комиссии главам администраций муниципальных образований Мурманской области рекомендовано в целях организации качественной подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года с 9 июня приступить к окончанию отопительного периода и отключению от теплоснабжения промышленных, жилых и административных зданий, графики отключения конкретных населенных пунктов и объектов согласовать с теплоснабжающими и управляющими компаниями.

«Процесс должен быть организован. Необходимо состыковать графики работ. Не должно быть ситуаций, когда теплоснабжающая организация начинает процедуру отключения, а управляющая компания не готова. Координатором процесса должны выступать руководители муниципальных образований», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

 

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