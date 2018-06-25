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Мурманская область. Арктика25.06.18 16:05

Алексей Тюкавин поручил вести активную разъяснительную работу, связанную с изменением тарифов на межмуниципальные перевозки

Сегодня на оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, обсудили новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам, установленные в Мурманской области с 1 июля.

Как сообщила заместитель председателя регионального комитета по тарифному регулированию Анна Багрова, со следующего месяца тариф на пригородные перевозки составит 3,08 руб./пасс. км, на междугородные перевозки – 3,81 руб./пасс. км. Утвержденные тарифы значительно ниже экономически обоснованной стоимости перевозок – принимая во внимание невозможность одномоментной установки тарифа, который позволит автотранспортным предприятиям не нести убытков, комитет устанавливает новые тарифы поэтапно, каждый год.

Алексей Тюкавин поручил профильному ведомству продолжить информировать население об изменении тарифов на межмуниципальные перевозки и призвал руководство муниципалитетов активно подключиться к разъяснительной работе.

 

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