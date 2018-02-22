Алексей Тюкавин представил доклад «Приоритеты региональной политики Мурманской области» на конференции в приграничном Киркенесе

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в ежегодной международной Киркенесской конференции. В качестве спикеров на форум также были приглашены министр иностранных дел Норвегии И.Э. Сёрейде, министр местного самоуправления и регионального развития Норвегии М. Мэланд, министр транспорта и коммуникаций Норвегии К. Сулвик-Улсен, министр транспорта и коммуникаций Финляндии Э. Бернер, руководители регионов Северной Норвегии и Финляндии, представители бизнеса и научного сообщества. В юбилейный для Баренцева сотрудничества год основными темами обсуждения на конференции стали вопросы устойчивого использования ресурсов, логистики, инфраструктуры и перспективы укрепления стратегического значения Баренцева региона.

В ходе сессии «Региональная политика сотрудничества и развития» Алексей Тюкавин представил доклад на тему «Приоритеты региональной политики Мурманской области». Первый вице-губернатор рассказал о конкурентных преимуществах региона, крупных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Мурманской области, о решении вопросов охраны окружающей среды в регионе и перспективах развития международного сотрудничества. Также в ходе доклада был затронут вопрос отрицательной миграции и рассмотрены инструменты, направленные на борьбу с ней, включающие развитие системы образования, создание новых рабочих мест и реализацию приоритетных проектов в моногородах области.