Алексей Тюкавин принял участие в конференции по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

В Мурманске начала работу научно-практическая конференция «Организация и проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Конференцию проводит Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, в работе принимают участие представители субъектов РФ, региональных исполнительных органов государственной власти, муниципалитетов, территориальных органов федеральных надзорных органов, производственных предприятий и организаций.

От имени главы региона Марины Ковтун и правительства Мурманской области участников конференции приветствовал первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Он отметил, что вопросы организации и проведения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций требуют от исполнительных органов государственной власти постоянного пристального внимания.

«Наличие в регионе большого числа опасных объектов создает особое отношение к работе, которой мы занимаемся, что позволяет на протяжении многих лет избегать крупных чрезвычайных ситуаций. Я уверен, что это результат ответственного отношения руководителей предприятий, граждан и правительства Мурманской области», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

В двухдневную программу конференции включены наиболее актуальные для большинства территорий субъектов РФ вопросы. Мурманская область в том числе поделится своим опытом внедрения на территории региона системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система «112») и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сегодня в рамках конференции состоится демонстрация возможностей аварийно-спасательного инструмента и специализированной продукции.

Завтра, 25 октября, участники посетят склады резерва, где будет проведена демонстрация элементов городка жизнеобеспечения населения, и пожарно-техническую выставку, посвященную 100-летию создания Государственной противопожарной службы. Итоги конференции будут подведены в формате «круглого стола».