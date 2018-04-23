Алексей Тюкавин провёл протокольную встречу с и.о. Генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге Хансом Магнуссоном

Сегодня состоялась протокольная встреча первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина с и.о. Генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге Хансом Магнуссоном. Приветствуя гостя, первый заместитель главы региона отметил, что Мурманская область в этом году празднует 80-летие со дня образования и этой дате посвящено много мероприятий. Кроме того, в сентябре нынешнего года исполняется 30 лет со дня установления дружественных связей нашего региона со шведской губернией Норботтен.



«Мы очень рассчитываем, что в ближайшем будущем возобновится авиасообщение с Норботтеном. Надеемся, что интерес, который Вы проявляете к Мурманской области, подтверждением чему является настоящий визит, будет одним из шагов к активизации нашего сотрудничества, к поиску новых планов», – подчеркнул Алексей Тюкавин.



Ханс Магнуссон сообщил, что впервые побывал в Мурманске в 2001 году во время визита короля Швеции Карла XVI Густава. Нынешний визит шведского дипломата связан в том числе и с проведением в эти дни в Мурманске культурного фестиваля «Птица Баренц», в программу которого традиционно входят мероприятия, посвященные шведскому киноискусству.



«Перед поездкой я связался с руководством провинции Норботтен, и они подтвердили большую заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве с Мурманской областью. Ряд встреч в рамках Баренцева сотрудничества намечен и на этот год», – подчеркнул и.о. Генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге.



В дальнейшей беседе первый заместитель губернатора ознакомил шведского дипломата с рядом аспектов социально-экономического развития Мурманской области. Также обсуждались вопросы международного сотрудничества.