Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание Программно-целевого совета Мурманской области, в котором приняли участие представители исполнительных органов власти, депутаты областной думы. Алексей Тюкавин напомнил, что в этом году расширился спектр полномочий рабочих групп ПЦС. Перед руководителями групп поставлена задача не только рассматривать предложения по внесению изменений в действующие госпрограммы в рамках бюджетного процесса, но и вести регулярную, планомерную работу с госпрограммами, обсуждать вопросы эффективности их реализации.



Всем исполнительным органам власти необходимо было до 1 октября откорректировать плановые значения показателей госпрограмм с учетом результатов их реализации в 2015-2016 годах, а до 1 ноября – провести комплексный анализ достаточности предусмотренных мероприятий и мер государственного регулирования для достижения целевых значений.



Результаты анализа и предлагаемые изменения рассмотрены на заседаниях рабочих групп совета. Кроме того, в региональные госпрограммы включены изменения, связанные с формированием бюджета на очередной финансовый период и традиционной корректировкой мероприятий по объемам финансирования. Тщательная работа проведена по формированию перечня строек. В бюджет региона на очередной финансовый период впервые включены региональные проекты, отобранные Советом по проектной деятельности Мурманской области: «Создание детского технопарка «Кванториум» и «Мастер-план развития сельского поселения Териберка Кольского района».



«Перед регионом стоит задача безусловного выполнения первоочередных расходных обязательств, прежде всего – финансового обеспечения исполнения указов президента России. Кроме того, мы должны работать в жестких рамках условий, установленных минфином России в соглашениях на предоставление Мурманской области бюджетных кредитов и дотации на выравнивание», – подчеркнул Алексей Тюкавин.



По результатам заседания руководителям рабочих групп Программно-целевого совета поручено организовать в 2018 году работу по формированию госпрограмм Мурманской области, синхронизировав ее с работой по корректировке Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и бюджетным процессом.



Министерству финансов Мурманской области поручено внести в Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии со статьей 24 Закона Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области» в срок не позднее 1 ноября 2017 года.