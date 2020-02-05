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Мурманская область. Арктика05.02.20 15:12

Алексей Веллер, депутат Годумы, обеспокоен отсутствием в правительстве страны единой позиции по «историческому принципу» в рыбной отрасли

В Государственной Думе состоялось первое в этом году заседание рабочей группы, которая следит за ситуацией с реализацией распределения рыбных квот. Ход заседания прокомментировал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер:

- Данная рабочая группа мониторит реализацию сильно нашумевшего в прошлом году закона о частичном изменении «исторического принципа» распределения квот, в пользу распределения квот по итогам аукционов (пока только в части краба). Принятие в прошлом году данного закона очень сильно обеспокоило все рыболовецкое сообщество Мурмана. Это понятно и обосновано. Антимонопольная служба не скрывает своей позиции, что следом за квотами на добычу краба, на аукцион должны будут выноситься и квоты на вылов рыбы, за счёт уменьшения квот, распределяемых по «историческому принципу.

Активное участие в деятельности данной рабочей группы считаю для себя одним из важнейших вопросов, которыми я сейчас занимаюсь в Государственной Думе. Вопрос о сохранении «исторического принципа» распределения квот, без преувеличения можно назвать вопросом жизни и смерти для большинства рыбодобывающих компаний. Особенно небольших.

Напомню, что при принятии закона в прошлом году Госдума отдельным пунктом в своём постановлении: рекомендовала правительству Российской Федерации в течении 2019 года обеспечить принятие решения о сохранении действующего механизма предоставления права на добычу (вылов) водных биоресурсов (за исключением крабов) на срок действия договоров, заключённых в 2018 году. То есть речь идёт о сохранении «исторического принципа» минимум до 2033 года.

Уже 2019 год закончился, а соответствующего решения правительством РФ не принято. Именно об этом я вчера поднял вопрос, адресуя его к Петру Степановичу Савчуку, заместителю руководителя Росрыболовства. С необходимостью выполнения правительством рекомендации ГосДумы согласны все депутаты, работающие в рабочей группе! В правительстве похоже единой позиции по данному вопросу пока нет, поэтому дискуссия по этому вопросу обещает быть жаркой.

Что касается непосредственно итогов прошедших аукционов на добычу краба, то финансовые итоги несомненно впечатляют. При принятии закона предполагалось пополнить федеральный бюджет примерно на 84 млрд рублей. По факту аукционов бюджет пополнился на 142,4 миллиарда! И ещё 6 лотов пока не разыграны (ещё примерно 5 млрд).  Однако вызывает беспокойство вопрос о соблюдении второго условия - строительства новых крабодобывающих судов на российских верфях. Этой проблеме было уделено большое внимание на вчерашнем заседании. Будем продолжать заниматься этим важнейшим вопросом, особенно значимым для нашего региона. Следующий разговор, думаю, состоится буквально в ближайшую пятницу на площадке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров ВАРПЭ.

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