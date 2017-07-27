Дискриминация по-российски: у сотрудников в возрасте 45-55 лет заработок снижается на 15-20%Монета к монете – северянин погасил долг в размере 36 тысяч рублей монетам в 8 мешках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.07.17 15:03

Алексей Веллер, соскучившись в Москве по Мурманску, вышел на набережную Семёновского озера

Сегодня состоялось выездное совещание по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого власти проверили ход работ по обустройству набережной и зоны отдыха Семёновского озера. В рабочей встрече приняли участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– Проект был запущен 1 января 2017 года и уже получил поддержку мурманчан. Ведется активная работа по информированию горожан через СМИ, Интернет, проводятся опросы, встречи с  жителями, – пояснила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова – региональный координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках программы Мурманску выделено 65 миллионов рублей, треть средств может быть потрачена на благоустройство общественных зон. Одной из них стало Семеновское озеро. Сегодня полным ходом идет строительство набережной. Планируется, что ее соединят с открытым в этом году мемориальным объектом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Здесь построят удобные велосипедные и пешеходные дорожки. Первый этап работ завершится осенью этого года.

В дальнейшем предполагается создание широкой аллеи, ведущей от остановки общественного транспорта к воде и заканчивающейся лестничным спуском к смотровой площадке. Перед спуском будут организованы зоны для активного отдыха: игровая площадка для детей дошкольного возраста, площадка уличных тренажеров и воркаута, а также волейбольно-баскетбольная площадка, которую в зимнее время можно использовать как каток.

– Шесть лет назад было принято решение провести комплексное благоустройство территории Семеновского озера. Проект широко обсуждался с общественностью. Сейчас эти планы осуществляются, и в дальнейшем территория будет развиваться, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Набережную будут обрамлять ограждения из нержавеющей стали. Тротуары, дорожки и площадки покроют брусчаткой. Кроме того, появятся удобные односторонние и двусторонние скамейки, урны. Рабочие смонтируют фактически отсутствовавшую до реконструкции систему освещения и камеры видеонаблюдения.

– В Мурманске последние годы очень активно решались вопросы  благоустройства общественных территорий. У города в этом вопросе большой опыт, поэтому областному центру удалось очень быстро включиться в программу, – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Алексей Веллер рассказал, что федеральный центр планирует продолжать реализацию проекта и выделять на это средства, что поможет муниципалитетам развивать и благоустраивать территорий.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 453 человека
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Павел К.
27.07.17 10:11
делать мне нечего, как переться в Североморск, чтобы посмотреть на войнушку-шутиху. Лучше около озера посидеть, рыбку на реке половить
Комментарий к новости:День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов
Kokarda
27.07.17 09:30
какой ажиотаж! Североморск - это военная база, туда местным-то не пробраться, а не то чтобы организовывать туристические поездки!! Надо чётко отделять понятия туризм и защита рубежей Родины!!!
Комментарий к новости:День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов
Ирина Яковлевна
26.07.17 21:08
Зашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж
Комментарий к новости:«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 8 серия (16+)20:00«Международные новости». Информационная программа20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на охлаждённые и мороженые куры-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 50 копеек, а евро - на 4 копейки-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыУклонистам дали срок - на гослужбу они могут претендовать только спустя 10 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика