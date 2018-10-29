Аллея Славы в поселке Сафоново отметила полувековой юбилей

Сегодня исполняется 50 лет со дня открытия Аллеи Славы героев-авиаторов Северного флота. Накануне в п.г.т. Сафоново состоялась Вахта памяти. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, военнослужащие 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, юнармейцы, школьники, жители гарнизона.

На аллее установлено 53 бюста летчикам, штурманам, стрелкам-радистам, державшим оборону на воздушных границах Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Еще один бюст - свидетельство бессмертного подвига - пионеру освоения космоса - Юрию Гагарину, который до того, как стать первым человеком, полетевшим в космос, служил в 769-м истребительном авиационном полку Военно-воздушных сил Северного флота.

Место для аллеи было выбрано не случайно – именно в Губе Грязной (прежнее название п.г.т. Сафоново) находился первый аэродром Морской авиации Северного флота. Впоследствии в поселке Сафоново располагалось Управление Морской авиации СФ.