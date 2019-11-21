«Альманах саамской литературы» стал доступен в электронной библиотеке «Кольский Север»

Электронная библиотека «Кольский Север» постоянно пополняется работами современных писателей, исследователей саамской культуры и истории.

Новинка коллекции – «Альманах саамской литературы». Он был издан в этом году, который был объявлен Международным годом языков коренных народов. Издание инициировал фонд «Живая классика», его составители – Дарья Балакина и Надежда Большакова.

Альманах включает прозаические и поэтические произведения 25 российских представителей народа саами, а также произведения саамских авторов, проживающих в северных областях Норвегии и Финляндии. Произведения литераторов даны на саамском языке и в переводах на русский язык.

С творчеством авторов альманаха можно познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север».