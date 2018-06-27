Мировые цены на нефть сегодня утром растут, реагируя на данные Американского института нефти (API) о сильном снижении запасов «чёрного золота» в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным API, за неделю по 22 июня запасы нефти в США упали на 9,2 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сократились на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,2 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1,8 миллиона баррелей.

Позднее свои данные по запасам обнародует Министерство энергетики США. Эксперты ожидают, что показатель снизился на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 423,9 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать новости о намерении США убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября.

Ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций. Они в полной мере вступят в силу 4 ноября.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1029 рубля. По отношению к последней сделке 26 июня доллар подрос на 7,54 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 31,21 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 16,91 копейки и составил 73,5916 рубля. К официальному курсу евро подрос на 1,38 копейки.