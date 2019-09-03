«Аметистовый кристалл» вручили мурманской прогимназии № 51

Переходящий приз Мурманского областного краеведческого музея ежегодно вручают школе, которая активнее всех сотрудничает с музеем. По итогам учебного 2018-2019 года самыми частыми гостями музея стали учащиеся МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51».

В этом году церемония прошла 2 сентября. На торжественной линейке в честь Дня знаний представитель Мурманского областного краеведческого музея поздравил присутствующих с новым учебным годом, поблагодарил школьников за активное посещение музея и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Заслуженный приз – «Аметистовый кристалл» – и благодарственное письмо вручили директору школы Елене Афанасьевой. Особую благодарность получили педагоги Светлана Казарина и Юлия Соловьева.

В течение всего года почётная награда будет храниться в школе.