Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «BBB+(RU)», прогноз «Стабильный»

Министерство финансов Мурманской области сообщает, что 17 мая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «BBB+(RU)», прогноз «Стабильный».

Агентство отмечает, что экономика Мурманской области является ресурсоориентированной: почти треть ВРП генерируется за счёт добычи полезных ископаемых, металлургического производства и вылова рыбы. При этом динамика экономических показателей Мурманской области подвержена влиянию мировых цен на добываемое сырьё. В то же время структура экономики региона признается достаточно диверсифицированной за счет высокой доли иных, не связанных с ценами на ресурсы и экономическими циклами, секторов.

Мурманская область располагает достаточным уровнем ликвидности для своевременного выполнения расходных обязательств. Расходы области финансируются преимущественно за счет налоговых и неналоговых доходов.

Агентство положительно характеризует уровень управления государственным долгом Мурманской области, отмечая низкий уровень бюджетных расходов на обслуживание государственного долга по итогам 2017 года.

Подтверждение рейтинга сопровождается присвоением прогноза «Стабильный», что с наиболее высокой долей вероятности предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Министерство финансов Мурманской области отмечает, что подтверждение уровня кредитного рейтинга и ряд положительных характеристик финансового состояния региона со стороны Агентства указывают на стабильную финансовую ситуацию в Мурманской области. Правительством области исполняются все взятые обязательства, сохраняется сбалансированность бюджета.