Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило национальный кредитный рейтинг Мурманской области до уровня «А-(RU)», прогноз «Стабильный»

Министерство финансов Мурманской области сообщает, что 11 октября Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило национальный кредитный рейтинг Мурманской области до уровня «А-(RU)», прогноз «Стабильный».

Повышение кредитного рейтинга Мурманской области обусловлено высокими темпами исполнения налоговых поступлений в бюджет и ожидаемым увеличением операционного баланса.

Агентство положительно характеризует уровень управления государственным долгом Мурманской области, отмечая, что обслуживание долга не является обременительным для областного бюджета, поскольку в 2019 году расходы на обслуживание долга не превысят 6,5% операционного баланса.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Министерство финансов Мурманской области отмечает, что повышение уровня кредитного рейтинга и ряд положительных характеристик финансового состояния региона со стороны Агентства указывают на высокий уровень самодостаточности бюджета и стабильную финансовую ситуацию в Мурманской области. Правительством области исполняются все взятые обязательства, сохраняется сбалансированность бюджета.

Пресс-релиз по рейтингу области размещён на сайте Минфина Мурманской области «Открытый бюджет. Кредитный рейтинг региона».