Анастасия Егорова – «золото» III этапа Кубка России по биатлону

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Мурманской области по биатлону Анастасия Егорова выиграла индивидуальную гонку на дистанции 15 км III этапа Кубка России по биатлону в Уфе (Башкирия).

Как сообщает Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, Анастасия не допустила ни единого промаха на 4-ёх огневых рубежах, оставив ближайшего преследователя Ольгу Мощенкову из Тюмени в 2-х минутах и 9,1 секундах позади (2 промаха). «Бронза» - у Анастасии Евсюниной из Новосибирска с отставанием в 2-е минуты 47,5 секунды (2 промаха).