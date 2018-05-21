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Мурманская область. Арктика21.05.18 17:33

Анастасия Щеулова из Снежногорска – победитель всероссийского конкурса «Лучший специалист кадрового менеджмента»

В преддверии Дня кадрового работника в Самаре состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей открытого конкурса «Лучший специалист кадрового менеджмента». В номинации «Обеспечение занятости» победу одержала начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения города Снежногорска ЗАТО Александровск Анастасия Щеулова.

Конкурс «Лучший специалист кадрового менеджмента» из регионального состязания профессионального мастерства в 2018 году по инициативе врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вырос во всероссийский и заручился поддержкой Минтруда России.

Конкурс проводился с января по апрель и заключался в прохождении конкурсантами трех испытаний. На первом этапе оценивалась компетенция конкурсанта на знание основ законодательства соответствующей номинации. Конкурсное задание второго этапа представляло собой решение неоднозначных практических задач. Третий этап состоял из написания эссе по одной из предложенных организаторами тем.

В 2018 году за звание лучшего боролись свыше 400 специалистов из 31 региона России, и лишь 25 специалистов стали призерами конкурса в девяти номинациях.

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