Анатолий Локтионов и Айдан Денежкина выиграли спринт на Празднике Севера

В Мурманске стартовали традиционные всероссийские соревнования Праздника Севера. Четыре промаха не помешали одержать победу в спринте мурманчанке Айдан Денежкиной. Лучшим среди мужчин стал ветеран мурманского биатлона, бывший победитель «Ижевской винтовки» Анатолий Локтионов.

Сергей Карякин финишировал в 4 секундах от «бронзы», из-за 4 штрафных кругов он стал четвёртым в этой гонке.

Итоги всероссийских соревнований в Мурманске (спринт, 10 км. Мужчины):

1. Анатолий Локтионов (Мурманская обл.) — 31.25,5 (1),

2. Ильяс Галиев (г.Санкт-Петербург) +47,7 (3),

3. Александр Ушахин (г.Санкт-Петербург) +1.03,8 (1);

(спринт, 7,5 км. Женщины)

1. Айдан Денежкина (Мурманская обл.) — 28.38,2 (4),

2. Ирина Полонская (Карелия) +27,9 (1),

3. Виктория Захаренкова (г.Санкт-Петербург) +1.07,3 (2).