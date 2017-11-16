Анатолий Векшин высоко оценил работу мурманских активистов ОНФ

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин принял участие в годовой конференции регионального отделения ОНФ.

Открывая работу тематической площадки «Социальная справедливость», Анатолий Векшин высоко оценил работу мурманских активистов Общероссийского народного фронта. Замгубернатора подчеркнул, что за годы работы ОНФ в Мурманской области стал реальным инструментом общественного контроля, способным к взаимодействию с правительством региона.

«За годы своего существования Общероссийский народный фронт стал одним из столпов гражданского общества в России. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун неоднократно отмечала нашу совместную работу и то, как активисты ОНФ энергично, искренне, часто жестко защищают интересы людей, – рассказал Анатолий Векшин. – Говорят, что нельзя опираться на то, что легко гнётся. И это правда. Могу сказать, что ОНФ надёжная опора президента и Российского государства».

На конференции подведены итоги общественного мониторинга исполнения указов и поручений президента РФ, подготовки общественных предложений ОНФ по эффективному исполнению указов и поручений президента, а также по повышению качества жизни граждан.