Андрей Чернев принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам здравоохранения

В Государственной Думе депутат Андрей Чернев принял участие в парламентских слушаниях по вопросам здравоохранения. В центре внимания были проблемы доступности и качества оказания медицинской помощи людям, проживающим в сельской местности, а также вопросы правового обеспечения этой сферы.

Отмечалось, что сельские местности требуют особого подхода к организации медицинского обслуживания. В первую очередь, это касается отдаленных, климатически сложных, малодоступных и малонаселённых территорий, где закрыты либо не обеспечены кадрами фельдшерско-акушерские пункты. Также речь шла о ситуациях, когда круглосуточные стационары преобразуются в амбулатории, не хватает терапевтов, педиатров, сокращаются ставки и снижаются зарплаты медиков.

В своем выступлении Андрей Чернев заострил внимание на нескольких вопросах – необходимости увеличения тарифа подушевого норматива ОМС с учетом особенностей северных территорий, продления программы «Земский доктор» и распространение ее действия на фельдшеров и моногорода.

Участники парламентских слушаний поддержали продление данной программы и создание еще одной - «Земский фельдшер». Выражая готовность принятия дополнительных мер по закреплению медицинских специалистов в сельской местности, было предложено, в том числе, предусмотреть в качестве стимулирующей меры для участников программы продление договора в случае призыва в армию или выхода в декретный отпуск.

- Мурманской области необходимо активно включаться в «пилотные» проекты, реализуемые федеральным министерством, - считает Андрей Чернев. - В их числе – санитарная авиация, программа подключения сельских медицинских учреждений к высокоскоростному интернету, продажа медицинских препаратов в ФАПах.