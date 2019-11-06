Пешеходный переход на улице Академика Книповича перенесли на 30 метров«Дед Мороз и лето» - три варианта необычных монет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.11.19 10:12

Андрей Чибис горит желанием переформатировать Мурманскую область под требования нынешнего времени

Профессиональные курсы программирования для старшеклассников «Яндекс.Лицей», программы занятости и переобучения для молодых мам и пенсионеров, электронный гид по Заполярью на основе «Яндекс.Карт» и другие предложения компании обсудили в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

В ходе переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве. Ряд продуктов и услуг IT-компании найдут себе применение в регионе в самом ближайшем будущем.

Так, Андрей Чибис выразил готовность уже в следующем учебном году запустить в Заполярье площадку «Яндекс.Лицея», представляющего собой двухлетние курсы профессионального программирования для школьников 8-9 классов. Успешно окончившие курсы ребята получают квалификацию младшего разработчика и могут приступать к работе. Как особо подчеркнула гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, компания не стремится таким способом рекрутировать талантливую молодёжь в свои ряды – напротив, проект служит созданию профессиональной базы в регионах.

Глава Мурманской области также отметил необходимость широкого внедрения в регионе программ дистанционной занятости и профессионального переобучения для женщин в декретном отпуске и пенсионеров, в том числе военных. Такие продукты в кейсе «Яндекса» есть. Стороны договорились проработать возможность ввода в Мурманской области социальных сертификатов для оплаты подобного рода услуг отдельными категориями граждан.

Большие перспективы имеет создание туристического гида по Мурманской области на базе «Яндекс.Карт». Как отметил Андрей Чибис, он мог бы стать отличным дополнением к формируемой сейчас в регионе электронной туристической платформе.

Кроме того, внимание главы региона привлекли продукты «Яндекса» для средней и высшей школы – «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Практикум».

«Ведущая IT-компания страны готова стать нашим союзником в превращении Мурманской области в «умный» регион практически во всех сферах жизни. Естественно, эти предложения мы внимательно изучим. «Яндекс.Лицей» откроем уже в будущем году, пока займёмся поиском площадки и преподавателей. Особое внимание уделим возможностям «Яндекса» для высшего образования, профессионального переобучения, туризма – одним словом, всего, что позволяет переформатировать область под требования нынешнего времени», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Предки наших предков». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиЕдиная база данных по абонентам SIM поможет и банкам, и их клиентам-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 34 копейки, евро почти на копейку-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыНа основе цифровизации Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
03.11.19: Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Как Вы на это откровение чиновника реагируете?Проголосовало: 177 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика