Андрей Чибис горит желанием переформатировать Мурманскую область под требования нынешнего времени

Профессиональные курсы программирования для старшеклассников «Яндекс.Лицей», программы занятости и переобучения для молодых мам и пенсионеров, электронный гид по Заполярью на основе «Яндекс.Карт» и другие предложения компании обсудили в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

В ходе переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве. Ряд продуктов и услуг IT-компании найдут себе применение в регионе в самом ближайшем будущем.

Так, Андрей Чибис выразил готовность уже в следующем учебном году запустить в Заполярье площадку «Яндекс.Лицея», представляющего собой двухлетние курсы профессионального программирования для школьников 8-9 классов. Успешно окончившие курсы ребята получают квалификацию младшего разработчика и могут приступать к работе. Как особо подчеркнула гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, компания не стремится таким способом рекрутировать талантливую молодёжь в свои ряды – напротив, проект служит созданию профессиональной базы в регионах.

Глава Мурманской области также отметил необходимость широкого внедрения в регионе программ дистанционной занятости и профессионального переобучения для женщин в декретном отпуске и пенсионеров, в том числе военных. Такие продукты в кейсе «Яндекса» есть. Стороны договорились проработать возможность ввода в Мурманской области социальных сертификатов для оплаты подобного рода услуг отдельными категориями граждан.

Большие перспективы имеет создание туристического гида по Мурманской области на базе «Яндекс.Карт». Как отметил Андрей Чибис, он мог бы стать отличным дополнением к формируемой сейчас в регионе электронной туристической платформе.

Кроме того, внимание главы региона привлекли продукты «Яндекса» для средней и высшей школы – «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Практикум».

«Ведущая IT-компания страны готова стать нашим союзником в превращении Мурманской области в «умный» регион практически во всех сферах жизни. Естественно, эти предложения мы внимательно изучим. «Яндекс.Лицей» откроем уже в будущем году, пока займёмся поиском площадки и преподавателей. Особое внимание уделим возможностям «Яндекса» для высшего образования, профессионального переобучения, туризма – одним словом, всего, что позволяет переформатировать область под требования нынешнего времени», – подчеркнул Андрей Чибис.