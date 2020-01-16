Андрей Чибис: Мурманская область проведёт второй кадровый конкурс «Лидеры Севера»

На международной научно-практической конференции «Гайдаровский форум» губернатор Андрей Чибис презентовал кадровый проект «Лидеры Севера», успешно реализованный в Мурманской области в 2019 году совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

Обращаясь к участникам форума, глава региона сообщил о принятом решении по проведению второго сезона проекта, отметив, что участие в конкурсе – возможность для самореализации как начинающих, так опытных руководителей.

Ежегодный Гайдаровский форум проходит на площадке РАНХиГС в Москве. В мероприятиях международной конференции принимают участие представители органов власти, общественные и политические деятели, ведущие мировые ученые и бизнесмены из разных стран мира.

Выступая на панельной дискуссии на тему «Современное государственное управление: госслужба новой формации», Андрей Чибис поделился с участниками опытом проведения в регионе конкурса управленческих кадров «Лидеры Севера». В 2019 году на конкурс поступило порядка 1700 заявок из 20 субъектов России и 16 городов Мурманской области. По итогам заочного и очного этапов, а также личного собеседования с главой субъекта шестеро победителей получили работу в правительстве Мурманской области. Губернатор подчеркнул, что реализация проекта, в первую очередь, позволила выявить лидеров и сформировать «живой» кадровый резерв.

«В этом году мы проведём второй конкурс «Лидеры Севера – 2020». Мурманская область – интересный и мощный регион с удивительно открытыми и добрыми людьми. И у каждого есть возможность присоединиться к команде региона. Если вы готовы активно работать на благо Севера, добро пожаловать», – обращаясь к участникам Гайдаровского форума, сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.