Андрей Чибис: на благоустройство регионов Арктики нужно направить больше средств

Глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие в видеоселекторном совещании под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко по вопросам реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

В ходе обсуждения Андрей Чибис обратил внимание на особые условия исполнения нацпроекта в северных регионах – сложные климатические условия, короткий строительный сезон, а также «северное удорожание», существенно увеличивающее суммы в сметах.

«Мы разработали предложения по формуле распределения субсидии на формирование комфортной городской среды с учётом особых условий Арктики, которые в ближайшее время будут направлены в правительство Российской Федерации, прошу поддержать нашу инициативу», – обратился к вице-премьеру Андрей Чибис.