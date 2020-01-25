Андрей Чибис надеется, что молодёжь поможет ему в борьбе с оттоком населения из региона

Весной этого года Андрей Чибис примет участие в проекте регионального отделения Российского движения школьников «Классные встречи». Приглашение заполярных активистов глава региона принял на открытии фестиваля «В ритме РДШ!».

Фестиваль состоялся в центре дополнительного образования «Лапландия», в нём приняли участие более 200 школьников и 40 педагогов из 11 муниципальных образований Мурманской области. Приветствуя участников фестиваля, Андрей Чибис подчеркнул, что рассчитывает на помощь активной молодёжи Заполярья в борьбе с оттоком населения из региона.

«Задача моей команды – модернизируя систему высшего образования, модернизируя наши школы, открывая и запуская новые проекты, меняя качество жизни в наших населенных пунктах, сделать так, чтобы как можно больше наших молодых ребят хотели реализовать себя в Мурманской области, хотели развивать удивительный Кольский край. Чтобы на Севере по-настоящему хотелось жить. Это наша мечта, это наш план. И я очень надеюсь, что вы нам в этой задаче поможете», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона особо поблагодарил участников Российского движения школьников в регионе за те проекты, которые дают возможность самореализации огромному количеству молодых северян, и наградил активистов РДШ Софью Приказчикову, Степана Свиридова и Никиту Тихомирова, а также участников волонтерского отряда АНО «ДИВА» из Североморска – победителей ежегодного всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт».

В ответном слове активисты движения пригласили Андрей Чибиса весной этого года принять участие в «Классной встрече» – одном из ключевых проектов Российского движения школьников, который позволяет молодёжи в формате открытого диалога пообщаться с представителями различных профессий, структур и ведомств. Региональное отделение присоединилось к проекту в 2019 году – в течение года «Классные встречи» проходили на различных площадках почти во всех муниципалитетах региона, в них приняли участие более тысячи школьников.

В рамках фестиваля «В ритме РДШ!» на протяжении всего дня в формате «open space» работали площадки, организованные по основным направлениям деятельности Российского движения школьников, состоялись мастер-классы, креативные сессии, деловые игры и тренинги развития. Была также организована тематическая площадка для педагогов, самые активные участники которой войдут в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.