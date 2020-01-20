Андрей Чибис обратил особое внимание на необходимость своевременного использования экономии средств бюджета.

Сегодня на оперативном совещании под руководством главы региона Андрей Чибиса заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева доложила о предварительных результатах исполнения областного бюджета за 2019 год.

Областной бюджет в 2019 году исполнен по доходам в сумме 82,7 млрд рублей, что на 101,4% выше плана и почти на 30% (19 млрд рублей) выше факта исполнения бюджета 2018 года. По расходам исполнение бюджета сложилось в размере 78,8 млрд рублей, 95,9% от плановых бюджетных назначений, и по отношению к 2018 году расходная часть бюджета выросла на 23,8% или 15,1 млрд рублей. Елена Дягилева отметила, что в целом можно отметить высокий процент исполнения бюджета. Объем неосвоенных бюджетных назначений обусловлен в основном экономией по итогам проведения конкурентных процедур, заявительным характером социальных выплат, невостребованностью зарезервированных средств.

Бюджет по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. Наибольший объем расходов – 54,6 млрд рублей, или 69,3% от общего объема, был направлен на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований, в том числе 20,7 млрд рублей – на социальную политику, 16,8 млрд рублей – на образование, 8,1 млрд рублей – на здравоохранение.

Размер государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2020 года составил 14,1 млрд рублей.

Как отметила Елена Дягилева, важным результатом является соблюдение всех условий соглашений с Минфином России о предоставлении Мурманской области бюджетных кредитов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По результатам исполнения бюджетов муниципальных образований Мурманской области следует отметить, что 24 муниципальных образования закончили год с профицитом, 16 – с дефицитом, который покрывается остатками средств на счетах и кредитами. По отношению к 2018 году как доходная, так и расходная часть местных бюджетов в целом выросла на 10% и составила по доходам – 43,5 млрд рублей, по расходам – 44 млрд рублей, муниципальный долг в среднем по муниципальным образованиям составил 24%, что свидетельствует об умеренной долговой нагрузке.

Кроме того, Елена Дягилева доложила о ходе заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2020 году, подчеркнула, что обеспечение заключения соглашений в установленные сроки является гарантией своевременности проведения закупочных процедур и выполнения всех необходимых работ и услуг. Срок по федеральным субсидиям – 22 января 2020 года, по областным – 31 января 2020 года.

Андрей Чибис обратил особое внимание на необходимость своевременного использования экономии средств бюджета.

«Мы приняли целый набор решений, направленных на то, чтобы у нас торги проводились заблаговременно и контроль за этими торгами был централизован. Мы сделали это для того, чтобы уже в начале лета понимать объем экономии и использовать ее в дело. Не должно получаться так, что экономия возникает в последний момент из-за позднего начала процедур торгов и те деньги, которые были запланированы, не используются», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также поручил региональному Минфину в режиме онлайн контролировать процесс заключения соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.

«Никаких срывов по заключению соглашений быть не должно. Мы провели большую работу по заключению соглашений с федеральными органами государственной власти, с муниципалитетами должно быть то же самое. Должны быть четко выдержаны все сроки, чтобы у коллег были точное понимание и возможность юридических действий в соответствии с установленными законом процедурами», – сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.