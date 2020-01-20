Россию беспокоит повышение активности в Арктике неарктических государств стран-членов НАТО - МИД РФОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Секретами и нюансами игры в снежки делится Антон Кондрашов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.01.20 17:00

Андрей Чибис обратил особое внимание на необходимость своевременного использования экономии средств бюджета

Сегодня на оперативном совещании под руководством главы региона Андрей Чибиса заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева доложила о предварительных результатах исполнения областного бюджета за 2019 год.

Областной бюджет в 2019 году исполнен по доходам в сумме 82,7 млрд рублей, что на 101,4% выше плана и почти на 30% (19 млрд рублей) выше факта исполнения бюджета 2018 года. По расходам исполнение бюджета сложилось в размере 78,8 млрд рублей, 95,9% от плановых бюджетных назначений, и по отношению к 2018 году расходная часть бюджета выросла на 23,8% или 15,1 млрд рублей. Елена Дягилева отметила, что в целом можно отметить высокий процент исполнения бюджета. Объем неосвоенных бюджетных назначений обусловлен в основном экономией по итогам проведения конкурентных процедур, заявительным характером социальных выплат, невостребованностью зарезервированных средств.

Бюджет по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. Наибольший объем расходов – 54,6 млрд рублей, или 69,3% от общего объема, был направлен на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований, в том числе 20,7 млрд рублей – на социальную политику, 16,8 млрд рублей – на образование, 8,1 млрд рублей – на здравоохранение.

Размер государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2020 года составил 14,1 млрд рублей.

Как отметила Елена Дягилева, важным результатом является соблюдение всех условий соглашений с Минфином России о предоставлении Мурманской области бюджетных кредитов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По результатам исполнения бюджетов муниципальных образований Мурманской области следует отметить, что 24 муниципальных образования закончили год с профицитом, 16 – с дефицитом, который покрывается остатками средств на счетах и кредитами. По отношению к 2018 году как доходная, так и расходная часть местных бюджетов в целом выросла на 10% и составила по доходам – 43,5 млрд рублей, по расходам – 44 млрд рублей, муниципальный долг в среднем по муниципальным образованиям составил 24%, что свидетельствует об умеренной долговой нагрузке.

Кроме того, Елена Дягилева доложила о ходе заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2020 году, подчеркнула, что обеспечение заключения соглашений в установленные сроки является гарантией своевременности проведения закупочных процедур и выполнения всех необходимых работ и услуг. Срок по федеральным субсидиям – 22 января 2020 года, по областным – 31 января 2020 года.

Андрей Чибис обратил особое внимание на необходимость своевременного использования экономии средств бюджета.

«Мы приняли целый набор решений, направленных на то, чтобы у нас торги проводились заблаговременно и контроль за этими торгами был централизован. Мы сделали это для того, чтобы уже в начале лета понимать объем экономии и использовать ее в дело. Не должно получаться так, что экономия возникает в последний момент из-за позднего начала процедур торгов и те деньги, которые были запланированы, не используются», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также поручил региональному Минфину в режиме онлайн контролировать процесс заключения соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.

«Никаких срывов по заключению соглашений быть не должно. Мы провели большую работу по заключению соглашений с федеральными органами государственной власти, с муниципалитетами должно быть то же самое. Должны быть четко выдержаны все сроки, чтобы у коллег были точное понимание и возможность юридических действий в соответствии с установленными законом процедурами», – сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Илона
16.01.20 19:26
Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял почти 7 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХДепутаты хотят отменить взимание комиссии при платежах за ЖКУ-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыУскорение – россиянам предложат голосовать по внесению поправок в Конституцию в апреле
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 440 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика