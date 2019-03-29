Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане

Андрей Чибис продолжает в «Инстаграм» делиться с северянами своими впечатлениями от края, который ему доверил Президент РФ: «Вчера съездил в Мурманский рыбный порт, сегодня провели встречу с нашими крупнейшими судовладельцами. Мурманск - это один из мощнейших портов, знаменитый своими рыбаками, и то, в каком состоянии наша рыбная отрасль находится сейчас, совершенно недопустимо. Нашим рыбакам проще и удобнее заходить в Керкенес, а не в родной Мурманск, мы отстаём технологически, организационно, по словам одного из рыбаков «действуем вопреки логике и здравому смыслу».

«Конечно, много здесь и скрытых, серых мотивов, поэтому в закрытом и достаточно жёстком режиме проговорили проблематику, в среду определим чёткий перечень мер для исправления ситуации, будем биться за интересы региона», - сразу от оценок к планам переходит глава региона.