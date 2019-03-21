Мурманская область. Арктика21.03.19 14:37
Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Андрей Чибис, которого сегодня Президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Мурманской области, можно сказать, уже породнился с нашим краем.
Он разместил на своей страничке в «Фейсбуке» фотографию проспекта Ленина в Мурманске, на которой просматривается и здание регионального правительства, где в ближайшее время у него и будет рабочее место.
Кстати, у него 11795 подписчиков, можно ожидать, что в ближайшее время их станет значительно больше за счёт жителей нашего региона.
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