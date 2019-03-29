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Мурманская область. Арктика29.03.19 16:00

Андрей Чибис принял отставку Алексея Тюкавина. Временно исполняющей обязанности заместителя губернатора назначена Оксана Демченко

Не прошло и трёх часов, после того, как региональные СМИ сообщили об уходе Алексея Тюкавина, как появилось официальное подтверждение на сайте правительства Мурманской области, в котором говорится, что сегодня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об увольнении по собственному желанию первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

Тем не менее Алексей Тюкавин не останется в стороне от текущей жизни края и продолжит работу в качестве советника руководителя региона.

Временно исполняющей обязанности заместителя губернатора назначена Оксана Демченко.

Оксана Николаевна Демченко родилась в 1974 году в г. Норильске. Имеет высшее юридическое образование. Занималась преподавательской деятельностью. Трудилась на посту заместителя главы – управляющего делами Администрации Волгоградской области. Занимала ряд ответственных должностей в федеральных органах власти, в том числе директора Административно-правового департамента Министерства регионального развития РФ и директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ РФ.

В 2017 году на посту директора Департамента городской среды Минстроя России отвечала за запуск и реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в масштабах страны.

В январе 2019 года возглавила Национальный центр компетенций «Умный город».

Замужем, воспитывает дочь.

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Последние комментарии

KRAB
29.03.19 15:39
Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть
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DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
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