Андрей Чибис принял отставку Алексея Тюкавина. Временно исполняющей обязанности заместителя губернатора назначена Оксана Демченко

Не прошло и трёх часов, после того, как региональные СМИ сообщили об уходе Алексея Тюкавина, как появилось официальное подтверждение на сайте правительства Мурманской области, в котором говорится, что сегодня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об увольнении по собственному желанию первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

Тем не менее Алексей Тюкавин не останется в стороне от текущей жизни края и продолжит работу в качестве советника руководителя региона.

Временно исполняющей обязанности заместителя губернатора назначена Оксана Демченко.

Оксана Николаевна Демченко родилась в 1974 году в г. Норильске. Имеет высшее юридическое образование. Занималась преподавательской деятельностью. Трудилась на посту заместителя главы – управляющего делами Администрации Волгоградской области. Занимала ряд ответственных должностей в федеральных органах власти, в том числе директора Административно-правового департамента Министерства регионального развития РФ и директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ РФ.

В 2017 году на посту директора Департамента городской среды Минстроя России отвечала за запуск и реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в масштабах страны.

В январе 2019 года возглавила Национальный центр компетенций «Умный город».

Замужем, воспитывает дочь.